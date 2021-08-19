В особой экономической зоне «Орел» идет строительство двух крупных предприятий

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В особой экономической зоне ППТ «Орел» полным ходом идет строительство двух крупных предприятий. 18 августа на стройплощадке с инвесторами-резидентами ОЭЗ, встретился губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Компанию главе региона составил директор Корпорации развития Орловской области, являющейся управляющей компанией ОЭЗ, Николай Шин, а также представители аппарата губернатора, регионального заксобрания, профильных департаментов областного правительства, представители банковской сферы, бизнеса. Инвесторы не только рассказали о ходе строительных работ и дальнейших планах, но и устроили присутствующим экскурсию по стройплощадке, которая преобразится уже в скором времени: на месте, где сейчас работает тяжелая техника, появятся производственные комплексы.

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