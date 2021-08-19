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Общество19 августа 2021 15:02

В Орле проверяют владельцев оружия, живущих рядом с избирательными участками

В областном центре почти у 1400 человек, проживающих неподалеку от них, имеется во владении огнестрел
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орле перед грядущими сентябрьскими выборами силовики проверяют владельцев оружия, которые живут неподалеку от избирательных участков. Проверить предстоит 1390 человек.

«В гости» росгвардейцы приходят к тем владельцам огнестрела, кто живет не далее чем на расстоянии в 500 метров от избирательного участка. Также ведется проверка частных охранных фирм, тиров и магазинов, торгующих боеприпасами.

- На сегодняшний день проведено более 1000 проверок, по результатам которых было выявлено 26 нарушений. По каждому из них составлен административный протокол, недобросовестные владельцы привлечены к ответственности, - рассказал Сергей Кутепкин, заместитель начальника ЦЛРР тероргана Росгвардии.