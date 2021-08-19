В Орле набирают будущую команду волонтеров-реставраторов

В Орле стартует набор желающих познать азы знаний по реставрации Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле стартует набор желающих познать азы реставрации и присоединиться к движению по охране памятников. Занятия с опытными специалистами в области реставрации стартуют уже в сентябре и будут проходить в рамках проекта «Школа волонтеров наследия».

Как рассказал «Комсомолке» Станислав Абакумов, председатель орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в рамках проекта орловцы смогут не только прослушать лекции по работе на объектах культурного наследия и узнать историю памятникоохранительной деятельности, но сами попробовать себя в роли реставраторов.

На бесплатных занятиях участников проекта научат восстановлению объектов из дерева, камня и металла.

- Практически будет 2 курса по реставрации: начальный и углубленный. Начальный курс состоит из 10 часов (4 часа – лекции и 6 часов - практические занятия). На практике по два часа отводятся на реставрацию дерева, камня и металла. Углубленный курс включает в себя 7 часов теории и 18 часов практики (из них уже по 6 часов отводятся на практические занятия по реставрации дерева, камня и металла), - рассказал «КП» Юрий Рябинкин, преподаватель Орловского реставрационно-строительного техникума.

Чтобы стать участником проекта нужно предварительно зарегистрироваться здесь.