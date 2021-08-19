В Орле спортсмены развернули огромный триколор. Фото Андрея Сасина

В Орле стартовали праздничные мероприятия ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Открыли череду торжеств юные орловские спортсмены. 18 августа они развернули огромный триколор. Событие прошло на Центральном стадионе им. Ленина.

Отметим, праздничные мероприятия будут проходить в Орле и области до 22 августа включительно. Больше всего их намечено на грядущие выходные – это и концерты, викторины, выставки.

Так, 20 августа в 19.00 в парке Победы пройдет викторина по истории государственной символики и затем вновь волонтеры развернут огромный флаг.

21 августа в 11.00 в Детском парке на площадке рядом с фуд-кортом будет праздник «День фронтовой собаки». Горожан ждут показательные выступления служебных собак МЧС, выставка рисунков и познавательный рассказ о подвигах собаках во время Великой Отечественной войны.

22 августа на городской Аллее славы и в Культурно-досуговом центре «Металлург» состоятся праздничные концерты.

- Ежегодно 22 августа в нашей стране отмечается День Государственного флага России, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.