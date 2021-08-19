Из-за АЧС у жителей Орловской области забрали 56 свиней

В Орловской области у жителей изъяли 56 свиней из подсобных хозяйств. Животных забрали из зоны, в которой сейчас введен карантин по африканской чуме свиней.

Об этом рассказали в регуправлении Россельхознадзора. Карантин введен в Хотынецком и Знаменском районах, в двадцати километровой зоне от очага болезни не должны находиться животные. Как пояснили в ведомстве, орловцам были выданы соответствующие предприсания, но не все последовали им.

- Всего было отчуждено 56 голов свиней. За нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных в отношении трёх граждан составлены протоколы об административном правонарушении, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.