Рецидивист с подружкой украли у орловчанки два дорогих велосипеда

Жительница Орла осталась без велосипедов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле местная жительница осталась без двух дорогих велосипедов. Транспорт у женщины увели из подъезда, где он хранился пристегнутым к лестничному ограждению.

Орловчанка, увидевшая что велосипеды стоимостью около 50 тысяч рублей, пропали пошла в полицию. Она рассказала, что транспорт пропал ночью: еще вечером велосипеди были на месте. Воры, угнавшие их, срезали тросовый замок. Оперативники стали искать возможных похитителей и вскоре вышли на след.

Оказалось, что увел чужой транспорт ранее судимый 34-летний орловец и его 40-летняя подружка.

- Оперативники выяснили, что в ночное время злоумышленники проникли в подъезд, где увидели два велосипеда. Повредив тросовые замки мужчина и женщина совершили хищение. В настоящее время один из краденых велосипедов изъят, оперативники устанавливают местонахождение второго, который злоумышленники успели продать, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На похитителей полицейские завели уголовное дело о краже. Мужчина заключен под стражу, а его подельница под подпиской о невыезде. Полицейские напоминают орловцам, что хранить велосипеды в тамбуре или подъезде небезопасно: кто-то может покуситься на ваше имущество.