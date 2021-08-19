Коронавирус в Орловской области на 19 августа 2021: умер один человек, заболели 103

Коронавирус в Орловской области на 19 августа 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 19 августа, в Орловской области зарегистрировали 103 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За весь период пандемии в регионе заболели 41 952 человек, из них 39 179 смогли справиться 39 179 орловцев. За последние сутки из больниц по выздоровлению выписались 76 пациентов.

Отметим, накануне в прямом эфире губернатор Андрей Клычков сообщил, что за последние десять дней в Орловской области умерло десять человек. Сегодня оперштаб подтвердил, что умер еще один пациент с диагностированным коронавирусом. Таким образом, число смертей достигло 910.

По данным озвученным главой региона 18 августа, на ИВЛ в Орловской области находилось 26 человек. Коек в «красной зоне» было занято 689, свободно – 307. На амбулаторном лечении находятся 108 детей, на стационаре – десять.