В Советском районе Орла пройдут плановые отключения горячей воды Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла ряд домов останется без горячей воды. Отключения будут проходить в период с 19 по 24 августа. Причина - профилактические работы на котельных. Об этом сообщает ООО «Газпром теплоэнерго Орел».

Так, уже сегодня 19 августа без горячей воды останется дом №14 по улице 6-й Орловской дивизии. Горячего водоснабжения здесь не будет до пяти часов вечера.

В пятницу, 20 августа, воду до 17.00 отключат в доме №64б по улице Паровозной.

В понедельник, 23 августа, горячей воды не будет в домах №37 по улице Латышских стрелков и №46 по улице Матросова.

Во вторник, 24 августа, в доме №11б по улице Степана Разина, доме №54 по Октябрьской улице и №1 по улице Пролетарская гора.

- Кроме того, по информации диспетчера «Орелводоканалп», 19 августа с 9.00 до 15.00 часов будет временно прекращено водоснабжение по адресам: улица Саханская, 3 и Машкарина (4, 6, 8, 10, 12 и 14). Причина - выполнение аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.