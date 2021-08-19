На стадионе Ленина в Орле планируют сделать скалодром Фото: Архив "КП"

В среду, 18 августа, губернатор Андрей Клычков рассказал о создании скалодрома на стадионе им. Ленина в Орле. Произойдет это ориентировочно в 2022-2024 годах.

Пока Орловская область только вошла в перечень регионов, которым по нацпроекту «Демография» окажут поддержку при создании условий для развития экстремальных видов спорта.

- Стену для скалолазания планируется установить на Центральном стадионе им. Ленина. На эти цели региону планируется выделить порядка 20 млн рублей, - сообщил губернатор Андрей Клычков.

Напомним, сейчас на стадионе Ленина строят многофункциональный спорткомплекс «Победа» (открытие ожидается в октябре) и крытый футбольный манеж.