В Орле из-за удара грозового разряда в антенну загорелась квартира Фото: Архив "КП"

В среду, 18 августа, в Северном районе Орла произошел пожар в многоквартирном доме. Для жителей дома на Силикатной улице не остался без последствий разгул стихии с сильным дождем, грозой и молнией.

В районе половины пятого часа дня на кухне в квартире на четвертом этаже вспыхнул пожар. К месту происшествия выдвинулись сотрудники 2-й пожарно-спасательной части Орла. В это время из квартиры уже шел густой черный дым.

Пожарные формировали звено газодымозащитников, проникли в квартиру и оперативно ликвидировали пожар. Однако огонь успел уничтожить отделочные материалы кухни на площади три квадратных метра. Пострадавших нет.

- Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в результате попадания грозового разряда в телевизионную антенну. Материальный ущерб устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.