В Орле парк Победы оборудуют новыми входами со стороны Дворянки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 18 августа, губернатор Андрей Клычков провел еженедельный прямой эфир в соцсетях и ответил на вопросы своих подписчиков. В частности, по ситуации с доступностью парка Победы.

Дело в том, что после открытия парка на День города 5 августа, сюда устремился большой поток людей. Всех хотелось побывать и оценить преображение территории. Однако сразу же возникла проблема – многие не знают, как попасть в парк, где входы и выходы и где припарковать свои машины.

Городская администрация вскоре опубликовала схему проходов. Однако у многих остались вопросы по парковке и проходу через стадион Ленина.

- На стадионе Ленина сейчас идет строительство двух больших объектов, среди которых крытый футбольный манеж. Сейчас ехать через стройку невозможно, как только она закончится сделаем вход, - пояснил губернатор Андрей Клычков.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что дорогу, которую сделали со стороны улицы Зои Космодемьянской по сути временная площадка, которая останется и потом, но не будет основной.

Что же касается проходов через Дворянское гнездо, то здесь планируется сделать еще несколько входов с разных сторон.