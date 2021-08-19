В Орле парк Победы оборудуют новыми входами со стороны Дворянки
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Накануне, 18 августа, губернатор Андрей Клычков провел еженедельный прямой эфир в соцсетях и ответил на вопросы своих подписчиков. В частности, по ситуации с доступностью парка Победы.
Дело в том, что после открытия парка на День города 5 августа, сюда устремился большой поток людей. Всех хотелось побывать и оценить преображение территории. Однако сразу же возникла проблема – многие не знают, как попасть в парк, где входы и выходы и где припарковать свои машины.
Городская администрация вскоре опубликовала схему проходов. Однако у многих остались вопросы по парковке и проходу через стадион Ленина.
- На стадионе Ленина сейчас идет строительство двух больших объектов, среди которых крытый футбольный манеж. Сейчас ехать через стройку невозможно, как только она закончится сделаем вход, - пояснил губернатор Андрей Клычков.
Кроме того, глава региона подчеркнул, что дорогу, которую сделали со стороны улицы Зои Космодемьянской по сути временная площадка, которая останется и потом, но не будет основной.
Что же касается проходов через Дворянское гнездо, то здесь планируется сделать еще несколько входов с разных сторон.