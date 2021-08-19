В Орле детский сад на Планерной откроется к 30 ноября. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri

В Орле продолжается строительство нового детского сада в Заводском районе. Учреждение для дошколят вместимостью 80 мест делают на Планерной улице.

Накануне, 18 августа, мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что сейчас детсад готов на 50%. Уже готовы фундамент и кирпичная кладка, установлены окна и завершено обустройство внешних инженерных сетей.

- Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, монтируются внутренние инженерные сети. Заканчивается устройство наплавляемой кровли. Кроме того, стартовали работы по благоустройству прилегающей территории и пуско-наладочные работы по котельной, - рассказал у себя на странице в соцсетях глава городской администрации.

Детский сад планируют сдать к 30 ноября 2021 года.