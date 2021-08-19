В Орловской области вакцинировались от ковид более 34% населения

По данным на 18 августа 2021, в Орловской области вакцинировались от коронавируса более 34% населения Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Согласно данным тепловой карты на 18 августа 2021, всего в регионе вакцинировано 34,13% от взрослого населения без учета переболевших.

Полностью завершили вакцинацию 167 046 человек, а ревакцинировались 704.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, больше всего орловцев привилось от коронавируса с помощью вакцины «Спутник V». Ее второй компонент получили 153 176 человек. Оба компонента «ЭпиВакКорона» укололи 7 764 орловцам, «КовиВак» - 742 и «Спутник Лайт» - 5 364.

Пока только первый компонент «Спутника V» ввели 180 647 орловцам, «ЭпиВакКорона» - 13 770 и «КовиВак» - 773. По истечению положенного времени их также ожидает второй этап вакцинации.

Если рассматривать географию вакцинации в Орловской области, то самые высокие темпы прививочной кампании в Знаменском районе (вакцинировано 65,54% взрослого населения), Краснозоренском (63,24%) и Новодеревеньковском (62,07%) районах.

Кроме того, более 50% взрослого населения вакцинировались в Залегощенском, Верховском, Колпнянском, Малоархангельском и Свердловском районах.

В Орле вакцинировано только 28,39% взрослых. Напомним, губернатор Андрей Клычков ранее объявил, что масочный режим отменят, когда привьются 60% от общего населения области, то есть для снятия ковидных ограничений прививки должны сделать 355 тысяч человек.