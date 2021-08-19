В Заводском районе Орла столкнулись два «Мерседеса» и две «Шкоды»

Иномарки выстроились в аварийную цепочку на Комсомольской улице 18 августа. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 18 августа, в Заводском районе Орла произошло ДТП с участием четырех иномарок. Автомобили выстроились в аварийную цепочку на Комсомольской улице в районе половины третьего часа дня.

ДТП произошло на дороге неподалеку от дома №191. Началось все с того, что 51-летний водитель «Мерседеса», ехавший в сторону Караческого шоссе, врезался в едущую попутно впереди «Шкоду Октавиа».

От неожиданного удара сзади «Шкода» резко дернулась вперед и врезалась в следующую машину из транспортного потока. Автомобиль оказался такой же марки - «Шкода Октавия» под управлением 22-летнего водителя.

Однако на этом все не завершилось. Вторая «Шкода» тоже по инерции продолжила путь и врезалась в еще один «Мерседес». За его рублем в этот момент находился 28-летний водитель.

- В результате ДТП 22-летняя пассажирка автомобиля «Шкода Октавиа» получила телесные повреждения. Отпущена домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.