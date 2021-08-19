В Орловскую область прибыла очередная партия вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V»

В Орловскую область прибыла очередная партия вакцины от коронавируса Фото: Архив "КП"

В среду, 18 августа, Орловская область получила новую партию вакцины от коронавируса. Это 35 568 доз вакцины «Спутник Лайт» (однокомпонентная) и 3000 доз «Спутник V» (двухкомпонентная). Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства.

В настоящее время препараты распределяют по пунктам вакцинации. Отметим, прививки от коронавируса делают в 28 медицинских организациях, на базе которых действуют 38 пунктов вакцинации. Кроме того, 32 мобильные бригады делают прививки в организованных трудовых коллективах с выездом на место.

- Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.