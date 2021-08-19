Сделать прививки от ковид в Орле 19 августа можно на автовокзале

В Орле продолжают работу мобильный пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

В Орле в ежедневном формате продолжают работу мобильный пункты вакцинации от коронавируса. Сегодня, 19 августа, они расположатся в Заводском районе.

Сделать прививку от ковид можно будет на втором этаже в здании автовокзала (улица Автовокзальная,1) и возле ТЦ «Европа» на Карачевском шоссе,94. Мобильные ФАПы будут вести прием пациентов с 12:00 до 19:00 часов.

- Получить компоненты вакцины без предварительной записи в них могут все желающие без предварительной записи в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, - напоминает пресс-служба администрации Орла.