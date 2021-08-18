Жители Орловской области продолжают покидать регион

Жители Орловской области продолжают оставлять малую родину и переезжать в другие места Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской области продолжают оставлять малую родину и переезжать в другие места. Так, за первое полугодие 2021-го уехало 6 670 орловцев.

Информацию представил Орелстат. Приехало в Орловскую область за шесть месяцев текущего года меньше людей, чем уехало: 5 906 человек. При этом годом ранее количество прибывших наоборот превышало количество убывших. За пол года миграционное снижение составило 764 человека.

По данным органа статистики, в основном орловцы переезжают в другие регионы России. Меньшее число перебирается за границу: в этом году обосновались в других странах 563 орловца.