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Общество18 августа 2021 17:40

Жители Орловской области продолжают покидать регион

За первое полугодие 2021-го сменило место жительства 6670 орловцев
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Жители Орловской области продолжают оставлять малую родину и переезжать в другие места

Жители Орловской области продолжают оставлять малую родину и переезжать в другие места

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской области продолжают оставлять малую родину и переезжать в другие места. Так, за первое полугодие 2021-го уехало 6 670 орловцев.

Информацию представил Орелстат. Приехало в Орловскую область за шесть месяцев текущего года меньше людей, чем уехало: 5 906 человек. При этом годом ранее количество прибывших наоборот превышало количество убывших. За пол года миграционное снижение составило 764 человека.

По данным органа статистики, в основном орловцы переезжают в другие регионы России. Меньшее число перебирается за границу: в этом году обосновались в других странах 563 орловца.