Двое молодых орловцев обнесли чужой двор, чтобы разжиться деньгами

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Кражу из двора частного дома раскрыли полицейские в Ливенском районе. Похитители стащили металлические изделия с чужой территории, чтобы разжиться деньгами.

Заявление о краже в полицию подала жительница одного из местных сел. Женщина рассказала, что в доме она не живет и, видно, этим воспользовались незваные гости. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей. По статье "Кража" полицейские возбудили уголовное дело и стали устанавливать возможных похитителей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых – неработающих жителей села Крутое 18 и 19 лет. Оперативники выяснили, что принадлежащие потерпевшей металлические изделия фигуранты вывезли на автомобиле и реализовали в пункте приема. В настоящее время похищенное имущество изъято, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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