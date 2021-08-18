На Карачевском шоссе Орла заменили узел для подключения к водоводу. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 18 августа, на Карачевском шоссе в Орле завершили работы по замене узла присоединения. Коммуникации готовят к подключению трубы нового водовода от Авиационную до Генерала Родина к уже действующему.

На месте работали пять единиц спецтехники и бригада из 15 человек. Для замены запорной арматуры пришлось на восемь часов оставить без воды дома на ряде улиц Зареченского микрорайона. Это улицы Алроса, Емлютина, Зеленина, Разведчика Воробьева, Генерала Ковалева и Царев Брод Орловского района.

- Новый участок водовода соединит улицы Авиационную и Генерала Родина и позволит питать качественной водой 4,5 тысяч жителей города, - сообщает пресс-служба администрации Орла.