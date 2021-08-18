Сквер у КДЦ "Металлург" в Орле отремонтируют в 2022 году

Сквер у КДЦ "Металлург" приведут в порядок в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации Орла

В 2022 году в Орле в порядок приведут еще одно общественное пространство. Речь идет о сквера в Северном районе города, расположенном рядом с КДЦ "Металлург". Какое преображение ждет эту территорию рассказали в мэрии.

Сквер осмотрел главный архитектор Орла Владимир Плотников вместе с представителями градостроительного управления горадминистрации. Было решено, что старинные советские бетонные лавки уберут, углы клумб сгладят, часть деревьев - сухие и аварийные - спилят. Пространство зонируют: отдельно территория для тихого отдыха, детская площадка, спортивная часть. По словам Владимира Плотникова, решено оставить пышные ели, растущие рядом, чтобы украшать их в новогодние праздники.

- Проект благоустройства пространства планируется подготовить к октябрю-ноябрю 2021 года, - сообщили "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

Редакция "КП-Орел" будет следить за ходом реконструкции сквера.