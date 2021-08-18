В Орле погасили долги перед поставщиками 103 бюджетных организаций Фото: Архив "КП"

В Орле перед поставщиками 103 бюджетных организаций погасили долги на сумму почти 90 миллионов рублей. Предпринимателям заплатили по контрактам 2020-2021 годов после проверки прокуратуры.

Задолженность возникла по оплате поставки продуктов питания, проведению ремонтных работ, содержанию парков и скверов. По фактам нарушений прокуратура внесла в адрес замгубернатора представление об устранении нарушений закона.

- Объявлены предостережения мэру Орла и начальнику финансово-экономического управления администрации города о недопустимости нарушений при распределении указанной дотации, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.