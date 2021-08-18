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Происшествия18 августа 2021 14:44

В Советском районе Орла не разъехались две девушки на иномарках

Одна из водителей пострадала
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Две иномарки столкнулись на Брестской улице

Две иномарки столкнулись на Брестской улице

Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Советском районе Орла столкнулись две девушки на иномарках. Одна из водителей получила травмы в аварии.

Поздним вечером во вторник, 17 августа, 22-летняя автоледи ехала за рулем "Фольксвагена" по улице Тургенева со стороны Ленина в сторону Брестской. В это же время по улице Брестской, со стороны Васильевской, двигалась 25-летняя водитель на "Хендаи". В районе дома №8 автомобили столкнулись.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В целом за вчерашний день госавтоинспекторы зафиксировали 14 ДТП на орловских дорогах. В них получили травмы 3 человека, 1 погиб.