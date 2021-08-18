В Орле открылась фотовыставка в память об Ахмате Кадырове

В Орле открылась фотовыставка в память о Ахмате Кадырове. Фото: пресс-служба администрации города

Во вторник, 17 августа, в Орле открылась фотовыставка «Ахмат-Хаджи Кадыров — герой нашего времени». Экспозиция разместилась в галерее художника СССР Андрея Курнакова и повествует о жизненном пути первого Президента Чеченской Республики.

В этом году Ахмату Кадырову исполнилось бы 70 лет, однако его жизнь оборвалась во время террористического акта 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном. Памятные мероприятия в честь политического деятеля проходят по всей России.

По словам организаторов, аналогов такой экспозиции в Орле еще не было.

- Это в очередной раз подчеркивает, что мы вместе, мы были вместе, мы будем вместе, потому что мы единый народ под названием РОССИЯНЕ. И дай Бог, чтоб наше братство укреплялось из года в год и наполнялось любовью и искренностью! - обратился к участникам выставки Амир Байсаев, полномочный представитель главы Чеченской Республики в Орловской области.

Посетить фотовыставку можно до 17 сентября по адресу улица Салтыкова-Щедрина, 3б. Выставка открыта ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 17:00.

(6+)