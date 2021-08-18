В Северном районе Орла двое мужчин напали с электрошокером на знакомого Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла словесный конфликт между тремя знакомыми закончился применением электрошокера и кражей. Мужчины выпивали возле одного из домов по улице Металлургов, когда между ними разгорелась ссора.

Двое мужчин, 52-х и 29 лет, напали с электрошокером на своего 41-летнего приятеля. Они забрали у него телефон и фотоаппарат и сбежали. Однако вскоре их нашли сотрудники полиции. Они обнаружили украденный мобильник, местонахождение фотоаппарата еще предстоит выяснить.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемые задержаны, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас решается вопрос о заключении нападавших под стражу. Ведется следствие.