Орловцы получат шанс на 100 тысяч рублей за участие в вакцинации от ковид

Лотерея продлится с 1 сентября по 1 декабря Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области смогут принять участие в розыгрыше 100 тысяч рублей. Такой шанс дадут тем, кто привился от коронавируса и имеет подтвержденные данные об этом.

Соответствующее Постановление уже подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Лотерея продлится с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. По ее итогам методом случайной выборки определят одну тысячу победителей со всей страны. Каждый из них получит по 100 тысяч.

- Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в средствах массовой информации, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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