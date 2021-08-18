Коронавирус в Орловской области на 18 августа 2021: заболели 102 человека, умерли трое

Коронавирус в Орловской области на 18 августа 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области последние две недели заражение коронавирусом вновь превышает отметку сотню случаев за сутки. Сегодня, 18 августа 2021, в регионе заболевание подтвердилось еще у 102 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего за весь период пандемии в Орловской области зарегистрировано уже 41 952 случая заражения коронавирусом. При этом победить болезнь смогли 39 103 человека. Так, накануне из больниц выписались 102 орловца.

Однако для 910 человек заболевание оказалось смертельным. У каждого из умерших диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден лабораторными исследованиями. Накануне в орловских больницах скончались три человека.