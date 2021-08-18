В Орловской области Вожовскую школу не будут строить в 2021 году

Строительство школы на Зеленина в Орле также временно приостановлено Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во вторник, 17 августа, в Орле на заседании профильного комитета облсовета озвучили проблемы со строительством Вожовской школы на 90 мест в Кромском районе. Оно планировалось на 2021 год, однако проектно-сметная документация отсутствует до сих пор.

Об этом на заседании сообщила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова. Согласно ее докладу, не простая ситуация и со строительством школы (1 225 мест) на улице Зеленина в Орле.

- На сегодняшний день строительные работы приостановлены в связи с внесением изменений в проект здания, поскольку в ходе выполнения работ возникла необходимостью укрепления фундамента. В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 6%, - пояснила Татьяна Владленовна.

В ходе заседания депутаты озвучили необходимость строительства семи школ на 1 225 мест каждая для того, что ликвидировать двухсменное обучение детей. Однако для этого необходимы очень большие объемы финансирования.