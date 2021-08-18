Орловские депутаты обсудили проблему с торговлей в отдаленных деревнях. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Во вторник, 17 августа, в Орле на заседании комитета по экономической политике облсовета обсудили формат проведения ярмарок и развозной торговли в отдаленных деревнях. Дело в том, что предприниматели отказываются туда ездить из-за того, что это финансово не выгодно.

Как подчеркнула в своем докладе Людмила Пехтерева, начальник управления организации коммерческой деятельности Облпотребсоюза, такие проблемы возникают в населенных пунктах с малым количеством жителей. Сейчас их продолжают обслуживать 17 автолавок.

Всего же 639 отдаленных и малочисленных деревень в формате автомагазинов и автолавок обслуживают 128 хозяйствующих субъекта.

- В отношении районов комплексного решения по организации ярмарок выработать невозможно в виду индивидуальных особенностей. Поэтому будут приниматься точечные решения, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.