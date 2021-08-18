Орловцев в 2021 году оштрафовали на два миллиона рублей за поджог травы

17 августа в Орловской области зафиксировали 11 случаев горения сухой травы. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России

За минувшие сутки, 17 августа, в Орловской области зафиксировали 11 случаев горения сухой травы на общей площади более 17 гектаров. Пожарным пришлось бороться с возгораниями в Урицком, Сосковском, Хотынецком, Свердловском, Покровском, Краснозоренском и Должанском районах.

Пал сухой травы и стерни на полях в регионе происходят регулярно, хотя орловцев уже неоднократно предупреждали о последствиях. За 2021 год жителей Орловской области оштрафовали за сжигание сухой растительности более чем на два миллиона рублей.

- Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа составляет соответственно для граждан - от 2 до 4 тысяч рублей, для должностного лица - от 15 до 30 тысяч, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 до 40 тысяч и для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей, - напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.