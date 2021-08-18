Из-за протечки труб в Железнодорожном районе Орла отключили воду 18 августа

В Железнодорожном районе отключили воду по нескольким улицам из-за коммунальной аварии Фото: Архив "КП"

Жители нескольких улиц Железнодорожного района Орла остались 18 августа без воды. Причиной временного отключения послужила протечка трубы водопровода.

Подавать воду в дома перестали нынешней ночью. В зону отключения попали орловцы, проживающие по следующим адресам: Привокзальная улица, дом №12, переулок Привокзальный, дома №3 и №5, Багажный переулок, дома №1 и №3, а также детский сад №89 (переулок Товарный,4). Всего 280 квартир, более 700 жителей.

Для жильцов указанных домов организован подвоз воды, цистерна стоит во дворе дома по Привокзальной, 12.

- Ориентировочное время окончания работ: 12.00 18 августа 2021 года, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.