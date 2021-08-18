Под Орлом легковушка насмерть сбила 50-летнего мужчину. Фото с места ДТП: Госавтоинспекция Орловской области.

Во вторник, 17 августа, на 49 километре автодороги «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы» произошло смертельное ДТП. Под машину попал 50-летний мужчина. Он скончался на месте.

Трагедия случилась в половине десятого часа дня. Пешеход шел в темноте прямо по проезжей части по полосе попутного направления. В это же самое время по дороге ехал 63-летний водитель автомобиля «Ваз 2106». Избежать наезда на мужчину-пешехода не удалось.

- Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими. В результате три человека получили травмы и один погиб, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.