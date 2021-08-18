За нарушения при организации митингов 42 орловцев привлекли к ответственности

За нарушения при организации митингов 42 орловцев привлекли к административной ответственности Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С начала 2021 года в Орловской области к административной ответственности за нарушение порядка организации митингов привлекли 42 человека. Их наказали штрафами, обязательными работами и административными арестами.

Большинство нарушителей (25 человек) общественного порядка получили наказание в виде штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Еще пятнадцати орловцам назначили обязательные работы до 40 часов. Кроме того, два человека за нарушение при организации митингов отбыли административный арест сроком до 12 суток.

- Один из правонарушителей, подвергнутый административному наказанию в виде обязательных работ, разместил соцсетях призывы принять участие в несанкционированном публичном мероприятии. За данное правонарушение ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отметим, все 42 человека были привлечены к административной ответственности по статье 20.2. КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).