В Залегощи Орловской области из-за замыкания горел магазин

В Залегощи из-за замыкания горел магазин Фото: Архив "КП"

Во вторник, 17 августа, в Залегощи, райцентре Орловской области, произошел пожар в магазине. Огонь охватил помещение торговой точки на улице Ленина уже после восьми часов вечера.

В момент возгорания людей в магазине уже не было. К моменту прибытия пожарных из-под кровли шел дым, сильное задымление было и внутри магазина.

Сотрудники 20-й пожарно-спасательной части Залегощенского района сформировали два звена газодымозащитников и приступили к тушению торговой точки. Они локализовали возгорание и не дали огню распространиться.

- В результате пожара в помещении выгорела отделка потолка и стен в верхней части, частично повреждены прилавки. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Материальный ущерб устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.