В Орле пройдет литературный Андреевский вернисаж

Жителей Орла приглашают на литературный вернисаж, посвященный Леониду Андрееву. Он состоится в честь 150-летия со дня рождения писателя-орловца.

Локацией для проведения праздника станет площадка у библиотеки Бунина. Гостям расскажут о жизни писателя и его творчестве, а также угостят яблочными пирогами, которые приготовят сотрудники библиотеки. Также будет доступен «Отрытый микрофон»: все желающие смогут прочесть отрывки из произведений Леонида Андреева.

- Мероприятие будут сопровождать четыре тематические выставки литературы, каждая из которых по-своему раскроет сложный жизненный и творческий путь писателя, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

19 августа, с 12.00

Ул. Максима Горького, 43 (площадка у библиотеки Бунина)

12+