Дороги Зареченского микрорайона Орла отремонтируют до 1 октября

Дорожный ремонт пройдет в Зареченском микрорайоне Фото: Архив "КП"

Дороги Зареченского микрорайона Орла ждет ремонт. По планам, свежий асфальт уложат на нескольких улицах до 1 октября 2021 года.

Об этом рассказал мэр Юрий Парахин в соцсетях. По словам градоначальника, уже нашлась фирма-подрядчик, которая займется ремонтом. Причем выполнить его дорожники должны в достаточно короткий срок.

В порядок приведут участок улицы Емлютина – от Карачевского шоссе до Зареченской улицы, Генерала Ковалева – от Мостовой и до Емлютина, а также Разведчика Воробьева - на участке от Алроса до Емлютина. Также в порядок рабочие приведут тротуар в районе дома №3 по улице Полковника Старинова.

- Впереди еще много работы по Зареченскому микрорайону, преимущественно – по перекраиванию схемы общественного транспорта. Значительную часть инфаструктуры выполним уже в этом году, в том числе построим разворотное кольцо на улице Емлютина. Будем стремиться к тому, чтобы пустить автобусы по-новому уже к зиме, - сообщил орловцам мэр.