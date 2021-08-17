После вмешательства орловской прокуратуры семье с детьми назначили соцвыплаты Фото: Архив "КП"

В Орловской области семья смогла добиться назначения ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет только после обращения в прокуратуру. С жалобой в ведомство обратилась жительница Свердловского района.

Женщина сообщила, что она обратилась для назначения выплаты в районный филиал Областного центра соцзащиты населения. Однако сотрудники соцзащиты неправильного рассчитали среднедушевой дохода семьи и отказали в выплате. В ходе проверки подтвердилась неправомерность этого отказа.

- В целях устранения нарушений прокуратура района внесла в адрес заведующего филиалом Областного центра соцзащиты представление. По результатам прокурорского вмешательства права заявительницы восстановлены, женщине назначены соответствующие выплаты, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.