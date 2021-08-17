В Орловской области завершается этап регистрации кандидатов и избирательных объединений

Завершается этап регистрации на выборы 19 сентября 2021 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Избирательная комиссия Орловской области сообщила о предстоящем завершении этапа регистрации кандидатов и избирательных объединений. В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в регионе пройдет 229 выборов разного уровня.

На выборы в Госдуму зарегистрировано 9 кандидатов, выдвинутых политическими партиями. В областной совет, созыва 2021-2026 годов, зарегистрировано 8 избирательных объединений. Число кандидатов, баллотирующихся в парламент, - 420 человек. На данный момент 399 из них (98%) уже зарегистрированы. На выборах органов местного самоуправления выдвинуто 4 614 кандидатов, зарегистрировано 94%.

Как поясняет облизбирком, конкуренция на будущих выборах будет высокая: на один мандат, в среднем, приходится 2,5 кандидата. Особенная конкуренция отмечена на выборах в облсовет, в сравнении с 2016 годом она выросла на 50%. Если на прошлых выборах в региональный парламент претендовало 5 кандидатов на мандат, то в этом году - 8.