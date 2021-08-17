В Орловской области подросток на мопеде сбил маленького ребенка

Двухлетняя малышка пострадала под колесами мопеда в орловской деревне Фото: Архив "КП"

В Орловской области подросток на мопеде сбил ребенка. Малышка получила травмы.

ДТП случилось 16 августа в Хотынецком районе. Вечером, примерно в шесть, 16-летний лихач без водительских прав ехал по Школьной улице села Аболмасово.

- В районе дома № 22 он допустил наезд на пешехода, девочку 2019 года рождения. В результате ДТП пешеход получила травмы, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Это не единственное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя двухколесного транспорта. В Корсаковском районе столкнулись мопед и мотоцикл, оба под управлением молодых людей. Юноши покалечились, оба в больнице.