Орловец, не вернувший займы на 40 миллионов рублей, отправится в колонию Фото: Архив "КП"

В Орле осудили бизнесмена, не вернувшего займы на 40 миллионов рублей. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и ближайшие три года он должен провести в исправительной колонии общего режима.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что орловец брал деньги в долг под разными предлогами. В том числе, говорил о своих планах вложиться в развитие кинопрокатного бизнеса.

- При этом он не намеревался исполнять взятые на себя финансовые обязательства. Получив денежные средства, орловец распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб в размере более 40 млн рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Помимо наказания в виде лишения свободы, бизнесмену предстоит выплатить штраф 300 тысяч рублей.