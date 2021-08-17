В 909 квартале Орла и Новой Ботанике уложат новый асфальт

Асфальт обновят на нескольких участках Фото: Архив "КП"

В ближайшее время в Орле отремонтируют дороги в микрорайонах Новая Ботаника и 909 квартал. Асфальт рабочие обновят на четырех участках.

В микрорайоне Новая Ботаника приведут в порядок Пищевой переулок и улицу 5-й Орловской Стрелковой Дивизии. Обойдется работа в 31,2 миллиона рублей, по планам, завершится ремонт к 1 октября 2021.

А в 909 квартале ремонт ждет улицу Саханскую на участке от Планерной до Куликова, а также Планерную в районе домов №31к1 и №39В. Здесь обновят дорожное покрытие за 2,8 миллиона рублей, как пояснили в пресс-службе администрации Орла. Здесь ремонт должен завершиться к середине сентября.

Подрядчные фирмы, которые займутся ремонтом, уже определены.