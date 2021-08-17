До 1 октября в Орловской области появятся еще три модельные библиотеки

Модельная библиотека в Змиевке в процессе обновления. Скриншот видео: Центральная районная библиотека им. Н.С. Лескова

В Орловской области подходят к завершению работы по созданию еще трех современных модельных библиотек. Появятся они в Орле, Мценске и Змиевке. На них выделено 25 миллионов рублей.

В библиотеках не только сделают ремонт, но и радикально обновят дизайн, оснастят современной техникой и многофункциональной мебелью в лофт-стиле и арт-пространства. Кроме того, фонд пополнится книжными новинками 2020-2021 года.

Модернизация коснется Юношескую библиотеку в Орле (25 квартал), библиотеку имени Новикова в Мценске и Центральную районную библиотеку им. Лескова в Змиевке.

- Все они будут открыты до 1 октября, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, в настоящее время в регионе работают уже две модельные библиотеки – Пушкинка в Орле и детская библиотека №1 в Мценске.