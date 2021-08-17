Орловца, находящегося в федеральном розыске, задержали при замене паспорта Фото: Архив "КП"

В Орле сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД смогли вычислить мужчину, находящегося в федеральном розыске. Орловец семь месяцев скрывался от обязательных работ, но выдал себя, когда пришел получать новый паспорт.

Наказание 56-летний мужчина получил по статье 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица». Суд назначил ему обязательные работы, но решил их не проходить. В итоге он был объявлен в розыск.

- В момент, когда скрывающийся обратился за получением паспорта, сотрудники подразделения немедленно среагировали и вызвав коллег из отделения полиции № 2. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.