В Орловской области в летних лагерях отдохнули 25 тысяч детей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 17 августа, в Орле состоялся онлайн-брифинг Татьяны Крымовой с журналистами. Руководитель регионального Департамента образования рассказала, как проходила летняя оздоровительная кампания для детей.

По озвученным Татьяной Крымовой данным, в загородных и пришкольных лагерях этим летом отдохнули около 25 тысяч детей. Причем более 2300 путевок родители оформили по программе «Детский кешбэк».

- Число детей, отдыхающих в летних загородных лагерях, увеличилось практически в два раза. Возможностью получить 50-процентную компенсацию на расходы, орловцы воспользовались 2308 раз, - сообщила руководитель Департамента образования Орловской области.

Активнее всего по программе «Детский кешбэк» путевки приобретали детский санаторий «Орловчанка» и база отдыха «Лесная поляна». Это 867 и 790 путевок соответственно.