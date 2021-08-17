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Общество17 августа 2021 14:03

В Орловской области в летних лагерях отдохнули 25 тысяч детей

Более 2300 путевок родители оформили по программе «Детский кешбэк»
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области в летних лагерях отдохнули 25 тысяч детей

В Орловской области в летних лагерях отдохнули 25 тысяч детей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 17 августа, в Орле состоялся онлайн-брифинг Татьяны Крымовой с журналистами. Руководитель регионального Департамента образования рассказала, как проходила летняя оздоровительная кампания для детей.

По озвученным Татьяной Крымовой данным, в загородных и пришкольных лагерях этим летом отдохнули около 25 тысяч детей. Причем более 2300 путевок родители оформили по программе «Детский кешбэк».

- Число детей, отдыхающих в летних загородных лагерях, увеличилось практически в два раза. Возможностью получить 50-процентную компенсацию на расходы, орловцы воспользовались 2308 раз, - сообщила руководитель Департамента образования Орловской области.

Активнее всего по программе «Детский кешбэк» путевки приобретали детский санаторий «Орловчанка» и база отдыха «Лесная поляна». Это 867 и 790 путевок соответственно.