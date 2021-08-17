В Заводском районе города начата работа по благоустройству 6 контейнерных площадок

Благодаря совместной работе регионального оператора «Зелёная роща» и Первой городской управляющей компании будет отремонтировано 6 контейнерных площадок в 909-м и 908-м кварталах Орла.

Завершить работы планируется уже к 1 сентября.

Первая городская управляющая компания обеспечит монтаж новых и ремонт уже существующих ограждений на контейнерных площадках. «Зелёная роща» занялась ремонтом контейнеров. В связи с этим региональным оператором создан ремонтный цех, который будет приводить в порядок контейнеры и бункеры.

Ремонтный отдел регоператора уже приступил к работе. На сегодняшний день приведены в порядок 20 контейнеров. Процесс восстановления начинается с очистки на моющей площадке. Здесь ёмкости тщательно отмывают под высоким давлением и сушат. Затем контейнеры отправляются в сварочный цех, где восстанавливается их целостность. Важный и дорогостоящий этап – ремонт колёс. Из-за неправильной эксплуатации они часто выходят из строя. Завершается ремонт покраской и маркировкой, где каждому контейнеру присваивают инвентарный номер. В результате из погнутых, повреждённых баков получается крепкий контейнер, пригодный для дальнейшей эксплуатации.

На сегодняшний день региональный оператор проводит ревизию так называемого подменного контейнерного парка компании. По результатам ревизии будет сформирован план-график ремонта контейнеров и на других контейнерных площадках города.

Причин, по которым контейнеры выходят из строя, несколько. Наиболее распространённая – неправильное обращение с отходами. Нередко в контейнерах для бытового мусора оказываются крупногабаритные и строительные отходы. Это приводит к перегрузу и поломке ёмкостей, не предназначенных для такого мусора. Иногда встречаются случаи вандализма: с контейнеров скручивают колёса, поджигают и переворачивают.

Чтобы сохранить в должном состоянии мусорные площадки, нужно всего лишь придерживаться простых правил: оставлять отходы в предназначенном для них месте. Контейнеры используются для бытового мусора. В них необходимо складывать мусорные пакеты, которые каждый из нас ежедневно выносит из дома. Такие ёмкости вывозит мусоровоз-прессовщик, оснащённый специальном захватом для контейнеров. Для крупногабаритного мусора служат большие бункеры. Именно в них жители могут выбросить старую мебель, сантехнику, оконные рамы и двери. Такие отходы вывозятся 1 раз в неделю специальной техникой – грейфером с манипулятором, так как обычный мусоровоз для этого не предназначен.

Важно понимать, что на контейнерных площадках запрещено складировать строительные и опасные отходы, спилы деревьев и автомобильные шины. Такие отходы не относятся к твердым коммунальным и не включены в тариф. Именно поэтому перевозчики их не вывозят. Ответственность за их вывоз несет собственник, за счёт которого они были образованы.

Региональный оператор «Зелёная роща» призывает жителей правильно складировать коммунальные отходы и бережнее относиться к контейнерным площадкам. Это позволит сделать процесс сбора эффективным, а территории дворов – чистыми и комфортными для проживания.

Для того чтобы каждый житель мог ознакомиться с правилами складирования отходов, на отремонтированных контейнерных площадках будут установлены информационные стенды.