В Орловской области пройдет Второй фестиваль «Записки охотника»
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орловской области пройдет Второй охотничий фестиваль «Записки охотника». Площадкой для мероприятия вновь станет музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново».
Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа. Здесь и реконструкция дворянской охоты, и выставки охотничьих собак, охотничьих трофеев и подсадных уток. Не обойдется также и без мастер-классов по приготовлению блюд охотничьей кухни и их дегустации.
Кроме того, в музее-заповеднике можно будет совершить конные прогулки и поучаствовать в фотосессии с лошадьми. Изюминкой фестиваля станет концерт автора-исполнителя Григория Данского.
- Все, кто интересуется охотой, смогут проверить знания в литературных конкурсах, играх и тематической викторине по «Запискам охотника». На площадках фестиваля будут работать ремесленные мастерские с мастер-классами, детская зона с аниматорами, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
(6+)
КОГДА? ГДЕ?
4 сентября в 9.00
Музее-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Орловщине впервые прошел фестиваль «Записки охотника». Не обошлось без активных развлечений для гостей и нескольких курьезных случаев (подробнее).