В Орловской области пройдет Второй фестиваль «Записки охотника» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области пройдет Второй охотничий фестиваль «Записки охотника». Площадкой для мероприятия вновь станет музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново».

Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа. Здесь и реконструкция дворянской охоты, и выставки охотничьих собак, охотничьих трофеев и подсадных уток. Не обойдется также и без мастер-классов по приготовлению блюд охотничьей кухни и их дегустации.

Кроме того, в музее-заповеднике можно будет совершить конные прогулки и поучаствовать в фотосессии с лошадьми. Изюминкой фестиваля станет концерт автора-исполнителя Григория Данского.

- Все, кто интересуется охотой, смогут проверить знания в литературных конкурсах, играх и тематической викторине по «Запискам охотника». На площадках фестиваля будут работать ремесленные мастерские с мастер-классами, детская зона с аниматорами, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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КОГДА? ГДЕ?

4 сентября в 9.00

Музее-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»

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