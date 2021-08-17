В Зареченском микрорайоне Орла 18 августа отключат воду Фото: Архив "КП"

В среду, 18 марта, на ряде улиц Зареченского микрорайона Орла отключат воду. Причиной отключения станут работы при строительстве водовода от Авиационной до Генерала Родина.

Строительные бригады будут проводить врезку строящегося участка водовода. Поэтому орловцам придется потерпеть без воды с 8:00 до 16:00 часов.

Воду отключат в домах на улицах Алроса, Емлютина, Зеленина, Разведчика Воробьева, Генерала Ковалева и улице Царев Брод Орловского района.

- Планируется полное отключение водоснабжение потребителей МКР Зареченского ПМК Орловского района. В незначительной степени ограничения коснутся и жителей Советского района: у них будет снижено давление питьевой воды в разводящей водопроводной сети, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Для жителей Зареченского микрорайона организуют подвоз питьевой воды в автоцистернах «Орелводоканала». Справки по телефону: (4862) 44-36-18.