Грузовикам запретили въезжать в Зареченский микрорайон Орла

Фото: инстаграм мэра Юрия Парахина

В Орле грузовым автомобилям запретили въезд в Зареченский микрорайон через Карачевское шоссе и Мостовую улицу. Запрещающие знаки уже установили по дороге.

Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин в своем инстаграме.

Фото: инстаграм мэра Юрия Парахина

- Как и договаривались, к новому учебному году установили дорожные знаки, ограничивающие въезд большегрузов в Зареченский микрорайон через Мостовую и Карачевское шоссе, - написал Парахин.

Ограничение не коснется грузового транспорта, который, например, везет продукты в магазин, то есть машин, которые разгружаются по конкретным адресам. Разрешен проезд и специальной технике.