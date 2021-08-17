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Общество17 августа 2021 12:01

В Орловской области зарегистрировано три случая падения детей из окон в 2021 году

Родителей предупреждают, что москитная сетка внушает обманчивое чувство безопасности
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области зарегистрировано три случая падения детей из окон в 2021 году

В Орловской области зарегистрировано три случая падения детей из окон в 2021 году

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в 2021 году произошло уже три случая падения детей из окон. Сейчас полиция проводит проверки по каждому несчастному случаю. Сотрудники подразделений ПДН выясняют, не является ли выпадение следствием насилия над детьми.

Однако в большинстве случаев, к выпадению маленьких детей из окон приводит то, что малыши находятся одни в помещении и могут беспрепятственно добраться до подоконника. При этом родители чаще всего находятся в соседней комнате, занимаются делами и по хозяйству и не подозревают, что ребенок может находится в опасности.

Москитная сетка на окнах внушает обманчивое чувство безопасности и родителям, и детям. Однако даже при легком надавливании она тут же летит вниз.

- Для недопущения несчастного случая достаточно оборудовать окно так называемым «детским замком», который не даст ребенку открыть его настежь. Это устройство блокирует поворотную функцию и разрешает использование наклонно-поворотной функции для проветривания, - настоятельно рекомендуют родителям сотрудники УМВД России по Орловской области.