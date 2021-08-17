Коронавирус в Орле на 17 августа: за сутки заболело еще 106 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб обновил статистику по распространению ковида в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 17 августа 2021 года.

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 106 орловцев. Уже на протяжении недели каждый день регистрируется больше сотни новых случаев заражения. В общей сложности в Орловской области заболело 41 850 жителей.

Выздоровело и закрыло больничный меньше людей, чем заразилось - 71 человек. Всего выздоровело 39 030 пациентов.

И снова зафиксированы смертельные случаи коронавируса: умерло 2 жителя региона, болевших ковидом. Суммарное число смертей - 907.