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Здоровье17 августа 2021 11:47

Коронавирус в Орле на 17 августа: за сутки заболело еще 106 человек

Уже неделю ежедневно регистрируется больше сотни новых случаев заражения ковидом
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области

Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб обновил статистику по распространению ковида в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 17 августа 2021 года.

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 106 орловцев. Уже на протяжении недели каждый день регистрируется больше сотни новых случаев заражения. В общей сложности в Орловской области заболело 41 850 жителей.

Выздоровело и закрыло больничный меньше людей, чем заразилось - 71 человек. Всего выздоровело 39 030 пациентов.

И снова зафиксированы смертельные случаи коронавируса: умерло 2 жителя региона, болевших ковидом. Суммарное число смертей - 907.