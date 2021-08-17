На День знаний орловских школьников ждут привычные линейки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 17 августа, в Орле состоялся онлайн-брифинг журналистов с руководителем областного Департамента образования Татьяной Крымовой. В центре внимания оказалось предстоящее начало нового учебного года.

До Дня знаний осталось около двух недель. В минувшем году школьный праздник проходил без больших общешкольных линеек, в основном по классам. На этот раз ребят все-таки ждет привычная линейка, да и учеба будет в традиционном очном формате.

- Торжественные линейки в День знаний пройдут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, - пояснила Татьяна Крымова.

Кроме того, руководитель областного Департамента образования сообщила, что более половины орловских педагогов уже сделали прививку от коронавируса. Школьникам делать ее не придется.