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Общество17 августа 2021 11:02

На День знаний орловских школьников ждут привычные линейки

Новый учебный год в регионе начнется в традиционном формате
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На День знаний орловских школьников ждут привычные линейки

На День знаний орловских школьников ждут привычные линейки

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 17 августа, в Орле состоялся онлайн-брифинг журналистов с руководителем областного Департамента образования Татьяной Крымовой. В центре внимания оказалось предстоящее начало нового учебного года.

До Дня знаний осталось около двух недель. В минувшем году школьный праздник проходил без больших общешкольных линеек, в основном по классам. На этот раз ребят все-таки ждет привычная линейка, да и учеба будет в традиционном очном формате.

- Торжественные линейки в День знаний пройдут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, - пояснила Татьяна Крымова.

Кроме того, руководитель областного Департамента образования сообщила, что более половины орловских педагогов уже сделали прививку от коронавируса. Школьникам делать ее не придется.